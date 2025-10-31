Der US-Energieriese Chevron hat im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen, auch wenn das Ergebnis spürbar unter dem Vorjahresniveau lag. Der Gewinn ging zwar zurück, doch höhere Produktion und starke Raffinerieerträge stützten das Ergebnis. Die Buffett-Beteiligung zeigt Widerstandskraft in einem schwächeren Marktumfeld.Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,85 Dollar und lag damit klar über dem Konsens von 1,68 Dollar. Unter dem Strich verdiente der Dow-Jones-Konzern 3,54 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
