Der US-Energieriese Chevron hat im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen, auch wenn das Ergebnis spürbar unter dem Vorjahresniveau lag. Der Gewinn ging zwar zurück, doch höhere Produktion und starke Raffinerieerträge stützten das Ergebnis. Die Buffett-Beteiligung zeigt Widerstandskraft in einem schwächeren Marktumfeld.Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,85 Dollar und lag damit klar über dem Konsens von 1,68 Dollar. Unter dem Strich verdiente der Dow-Jones-Konzern 3,54 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.