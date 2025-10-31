Der US-Krankenversicherungsmarkt bleibt in einem sehr schwierigen Fahrwasser - darüber hinweg kann auch die leicht angehobene Gewinnprognose von UnitedHealth in dieser Woche nicht täuschen. Mit Cigna hat am gestrigen Donnerstag ein weiteres Unternehmen aus der Peergroup vor Margendruck gewarnt. Die Cigna-Aktie ist daraufhin um gut 17 Prozent abgesoffen.Zwar übertraf das Unternehmen mit einem Umsatzplus von zehn Prozent auf 69,7 Milliarden Dollar und einem Ergebnis je Aktie von 7,83 Dollar (Schätzung: ...

