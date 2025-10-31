Berlin (ots) -Montag, 3. NovemberBerlin: Gemeinsames Pressestatement von Stéphane Séjourné, Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission, und Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, im Rahmen der Konferenz "Friends of Industry"Stéphane Séjourné, Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission, ist zu politischen Gesprächen in Berlin. Im Rahmen der Konferenz "Friends of Industry" gibt er mit Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, ein gemeinsames Pressestatement. Die Konferenz dient dem Austausch über die zukünftige Ausrichtung der europäischen Industriepolitik, insbesondere zu Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und dem industriepolitischen Beitrag zur europäischen Verteidigungsfähigkeit. Zur Konferenz sind Vertreterinnen und Vertreter der EU-Mitgliedstaaten auf Minister- und Staatssekretärsebene eingeladen. Eine gemeinsame Erklärung zur Stärkung der europäischen Industrie wird unterzeichnet und an Exekutiv-Vizepräsident Séjourné übergeben. Im Anschluss besteht für die Bildpresse Gelegenheit, Aufnahmen zur Eröffnung der Konferenz zu machen. Das Pressestatement findet als Veranstaltung in Präsenz statt und wird live übertragen. Weitere Informationen und Anmeldung (per E-Mail, unter Angabe des Stichworts "Statement Friends of Industry") unter pressetermine@bmwe.bund.de. Uhrzeit: 10 - 10:25 Uhr, Ort: Radialsystem, Holzmarktstraße 33, 10243 Berlin.Online: Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland lädt ein zum Workshop "AI and Comprehensibility in Translation and Communication"Wie beeinflusst künstliche Intelligenz Übersetzungs- und Kommunikationsprozesse - und kann sie Texte klarer und verständlicher für unterschiedliche Zielgruppen machen? Im Rahmen des "Translating Europe"-Workshops werden unter anderem die mehrsprachigen KI-Werkzeuge der Europäischen Kommission, Verständlichkeit in technischer und medialer Kommunikation sowie der Einsatz von KI zur Einfach- und Leichtsprache diskutiert. Der Workshop wird eröffnet von Manuela Schlömmer (Generaldirektion Übersetzung der Europäischen Kommission) und Prof. Dr. Ekaterina Lapshinova-Koltunski (Universität Hildesheim). Im Anschluss spricht Agnes Farkas (Teamleiterin KI-Sprachdiensteberatung, Generaldirektion Übersetzung) über die mehrsprachigen KI-Werkzeuge der Kommission. Weitere Beiträge kommen von Prof. Dr. Ekaterina Lapshinova-Koltunski, Dr. Franziska Heidrich-Wilhelms und Dr. Silvana Deilen (Universität Hildesheim) zur Verständlichkeit in technischer und medialer Kommunikation sowie in einfacher und leichter Sprache. Nach einer kurzen Pause folgen Vorträge von Thorben Schomacker (Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg) zu maschineller Übersetzung, Vereinfachung und Sprachressourcen sowie von Diego Cresceri (Expertengruppe Sprach-Industrie der Europäischen Kommission) zur Rolle professioneller Übersetzerinnen und Übersetzer in KI-gestützten Übersetzungen. Uhrzeit: 9 -13 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/events/ai-and-comprehensibility-translation-and-communication-online-workshop-2025-11-03_de).Kopenhagen: Informelles Treffen der Kultur- und Medienministerinnen und -minister (bis 4. November)Unter dem Vorsitz der dänischen Ratspräsidentschaft kommen die für Kultur und Medien zuständigen Ministerinnen und Minister in Kopenhagen zu einem informellen Treffen zusammen. Im Mittelpunkt der Beratungen stehen die "Demokratische Resilienz durch Kultur und Medien" sowie die Wiederherstellung des kulturellen Erbes der Ukraine. Sie befassen sich zudem mit der Rolle verlässlicher Informationen und europäischer Inhalte als Fundament demokratischer Gesellschaften. EBS+ überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20251103). Weitere Informationen hier (https://danish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-culture-and-media-ministers/).Dienstag, 4. NovemberDarmstadt: Liveübertragung des Starts des Satelliten Copernicus Sentinel-1DMedienvertreterinnen und Medienvertreter sind eingeladen, den Start des Satelliten Copernicus Sentinel-1D am Dienstag, dem 4. November 2025, live vom Europäischen Weltraumkontrollzentrum (ESOC) der ESA in Darmstadt zu verfolgen. Der Start von Sentinel-1D an Bord einer Ariane-6-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana, der für 22:02 Uhr MEZ geplant ist, wird live übertragen. Journalisten haben außerdem die Möglichkeit, die kritische "Start- und frühe Orbitalphase" vor Ort zu beobachten, während das ESA-Kontrollzentrum die Kontrolle über den Satelliten im Orbit übernimmt. An der Startveranstaltung in Darmstadt nehmen auch ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher, der Direktor für Raumfahrtpolitik, Satellitennavigation und Erdbeobachtung der Europäischen Kommission, Christoph Kautz, sowie weitere hochrangige ESA-Experten für Erdbeobachtung und Weltraumoperationen, Führungskräfte aus der Industrie und Mitglieder der Copernicus-Nutzergemeinschaften teil. Sentinel-1D ist Teil des hochleistungsfähigen europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus. Seine Aufgabe ist es, die Kontinuität und Verbesserung der Land- und Meeresüberwachungsdienste durch die Sentinel-Satellitenflotte sicherzustellen. Alle Informationen finden Sie hier. (https://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/Media_invitation_Sentinel-1D_launch_event_in_Darmstadt_Germany)Brüssel: Wöchentliche Sitzung der Europäischen KommissionDie Europäische Kommission befasst sich laut vorläufiger Tagesordnung (https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/) in ihrer wöchentlichen Sitzung mit dem Erweiterungspaket 2025. Zudem steht ein Verkehrspaket auf der Tagesordnung, das einen europäischen Hochgeschwindigkeitsbahnplan sowie einen nachhaltigen Investitionsplan für den Verkehrssektor umfasst. Die Sitzung wird von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geleitet. Eine Pressekonferenz mit der Hohen Vertreterin Kaja Kallas und Exekutiv-Vizepräsident für Kohäsion und Reformen Raffaele Fitto ist im Anschluss geplant; EBS überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20251104).Brüssel: Rat für UmweltDie Umweltministerinnen und -minister der EU treffen sich, um laut vorläufiger Agenda (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4561-2025-REV-1/en/pdf) über den Vorschlag (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11184-2025-ADD-1/en/pdf) zur Änderung des europäischen Klimagesetzes (https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-climate-law_en) zu beraten. Ziel ist eine allgemeine Ausrichtung zu den Klimazielen der EU für 2040, die eine Emissionsminderung von 90 % gegenüber 1990 vorsehen. Weitere Themen sind die Vorbereitung des EU-Beitrags im Rahmen des Pariser Übereinkommens (NDC) sowie die Positionierung der EU vor der UN-Klimakonferenz COP30. Die Pressekonferenz ab voraussichtlich 16 Uhr wird live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20251104) auf EBS übertragen. Weitere Informationen hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/env/2025/11/04).Donnerstag, 6. NovemberBerlin: Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland lädt ein zu "Singing Europe - Dänemark und Spanien"Nach zwei erfolgreichen Abenden mit Schweden und Frankreich sowie Irland und Italien lädt die Vertretung der Europäischen Kommission, gemeinsam mit der Botschaft Dänemarks in Deutschland und im Rahmen der dänischen EU-Ratspräsidentschaft, zu einem weiteren musikalischen Europa-Abend ein. Unter dem Motto "Singing Europe" führt die Veranstaltung diesmal nach Dänemark und Spanien: ein gemeinsames Singen europäischer Lieder, begleitet von musikalischen Beiträgen aus beiden Ländern. Sprachen: Deutsch, Dänisch, Spanisch. Anmeldung erforderlich (bis 5. November, 12 Uhr). Uhrzeit: 18 - 19:30 Uhr, Einlass 17:30 Uhr. Ort: Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, Unter den Linden 78, Berlin. Weitere Informationen hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/events/singing-europe-danemark-und-spanien-2025-11-06_de).Belém/Brasilien: Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Hohe Vertreterin Kaja Kallas beim Gipfeltreffen der Führungsspitzen der COP30 (bis 7. November)Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, vertreten die Europäische Union beim Gipfeltreffen der Führungsspitzen der 30. UN-Klimakonferenz (COP30) in Belém. Im Mittelpunkt stehen die Umsetzung der Ergebnisse des ersten globalen Bestandsberichts, Fortschritte bei Klimaschutz, Anpassung und Finanzierung sowie die Vorbereitung weiterer Maßnahmen zur Einhaltung des Pariser Abkommens. Der Rat der EU hat am 21. Oktober den Standpunkt der EU für die COP30 (https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2025/10/21/cop30-council-sets-eu-position-for-the-climate-conference-in-belem/) festgelegt, in dem ehrgeizige Emissionsreduktionen und eine Stärkung der internationalen Klimafinanzierung vorsieht Livestreams und Presseinformationen werden für den 6. Novembe (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20251106)r und den 7. November (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20251107) über EBS zur Verfügung stehen. Weitere Informationen in Kürze auf der Website des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/international-summit/2025/11/06-07/).Freitag, 7. NovemberPressegespräch mit Renate Nikolay, stellvertretende Generaldirektorin, Generaldirektion für Kommunikationsnetze, Inhalte und TechnologienRenate Nikolay, stellvertretende Generaldirektorin in der Europäischen Kommission, Generaldirektion für Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien (DG CONNECT), ist zu politischen Gesprächen in Berlin. Außerdem spricht sie unter anderen auf folgenden Veranstaltungen: Wirtschaftstag der Innovation (https://wti25.de/)zum Thema "Digitale Plattformen im Wandel: Chancen für Innovation und Verbraucherschutz"am 5. und 6. November auf dem diesjährigen Deutschen Verbrauchertag (https://www.vzbv.de/deutscher-verbrauchertag) "Shopping 4.0 - Wer zahlt den Preis". Auf der Global Media Law' Conference (https://corporate.dw.com/de/global-media-law/a-74023496) am 6. November hält sie die Keynote zum Thema "Big Tech and Digital Democracy". Am Freitag, den 7. November, diskutiert Renate Nikolay auf der Berliner Rechtspolitischen Konferenz (https://urldefense.com/v3/__https:/www.kas.de/de/berliner-rechtspolitische-konferenz__;!!DOxrgLBm!FJGqzHveTmiX3p13VdvBQMeQO0L_gXHKX6e0GiPvGZcNSFxqMqXP3qRRWiHJflbWYbjALUaxN8FUn8GCOYZePpCpuSqH5NYPDx0$) über Meinungsfreiheit im digitalen Raum. Im Pressegespräch am 7. November wird sie Fragen zu den aktuellen Bemühungen der Kommission zur Vereinfachung der digitalen Vorschriften (Digital Omnibus für Mitte November geplant) und zur Förderung der Konnektivität (Digital Networks Act für Ende des Jahres geplant) beantworten. Außerdem wird sie über Maßnahmen zum Schutz der Demokratie (Democracy Shield-Strategie für Mitte November geplant) und den Schutz von Nutzerinnen und Nutzer, insbesondere Minderjähriger, mittels der Durchsetzung digitaler und medienbezogener Regeln,sprechen.Das Hintergrundgespräch findet ab 9:30 Uhr in der Vertretung der Europäischen Kommission (Unter den Linden 78) statt. Alternativ können sich Pressevertreter per WebEx zuschalten. Anmeldung - ausschließlich für Medienvertreterinnen und Medienvertreter - bitte bis Donnerstag, den 6. November, 15 Uhr, unter COMM-REP-BER-PRESSE@ec.europa.euSonntag, 9. NovemberSanta Marta (Kolumbien): EU-CELAC-Gipfel (bis 10. November)Der vierte Gipfeltreffen der Europäischen Union und der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (CELAC) wird gemeinsam von dem Präsidenten Kolumbiens, Gustavo Petro, in seiner Funktion als derzeitiger CELAC-Vorsitzender, und dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, geleitet. Die EU wird zudem durch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vertreten. Ziel des Treffens ist es laut gemeinsamer Erklärung (https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2025/04/09/joint-press-release-fourth-celac-eu-summit-to-take-place-on-9-10-november-2025/) vom April 2025, die Zusammenarbeit bei globalen Herausforderungen wie internationaler Sicherheit, globaler Governance und Klimaschutz zu vertiefen. Es sollen neue Wege für gemeinsame Initiativen zur Förderung von Frieden, Sicherheit und Wohlstand in beiden Regionen erörtert werden. Auf der Tagesordnung stehen auch Themen wie Handel und Investitionen, die grüne und digitale Transformation sowie der gemeinsame Kampf gegen organisierte Kriminalität, Korruption und den Menschen- und Drogenhandel. EBS überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20251109). Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlineMail: COMM-REP-DE-PRESS@ec.europa.eu