Der Bitcoin hat sich nach einem volatilen Handelstag gefangen und notiert am Freitagmittag wieder bei rund 110.000 Dollar. Während die US-Notenbank zuletzt für Unsicherheit sorgte und die Kapitalabflüsse aus den Spot-ETFs anhalten, stützt eine unerwartete Annäherung zwischen Washington und Peking den Kurs.Nachdem Fed-Chef Jerome Powell eine Zinssenkung im Dezember infrage gestellt hatte, geriet der Kryptomarkt zunächst unter Druck. Der Bitcoin fiel zeitweise bis auf 107.000 Dollar. Doch die Aufmerksamkeit ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.