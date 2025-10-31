Der Bitcoin hat sich nach einem volatilen Handelstag gefangen und notiert am Freitagmittag wieder bei rund 110.000 Dollar. Während die US-Notenbank zuletzt für Unsicherheit sorgte und die Kapitalabflüsse aus den Spot-ETFs anhalten, stützt eine unerwartete Annäherung zwischen Washington und Peking den Kurs.Nachdem Fed-Chef Jerome Powell eine Zinssenkung im Dezember infrage gestellt hatte, geriet der Kryptomarkt zunächst unter Druck. Der Bitcoin fiel zeitweise bis auf 107.000 Dollar. Doch die Aufmerksamkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
