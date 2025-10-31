Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die britische Notenbank wird ihren Leitzins zunächst nicht senken, so die Analysten der Helaba. Einige Daten sowie die Haushaltspolitik würden für Unsicherheit sorgen. Weitere Lockerungen seien jedoch absehbar.Senken oder nicht senken, das sei hier die Frage - für die Bank of England. Als Nachzügler zu den großen Notenbanken stehe der Sitzungstermin der Bank of England bevor. Während die FED wie erwartet erneut ihren Leitzins reduziert habe, würden EZB und Bank of Japan stillhalten. Japans Notenbank falle hier ohnehin aus dem Rahmen, weil sie sich grundsätzlich auf einem Zinserhöhungskurs befinde. Als unsicherste Notenbankentscheidung gelte die in Großbritannien. Zuletzt habe die Bank of England alle drei Monate den Leitzins gesenkt. Gemäß dieses Lockerungsrhythmus wäre Anfang November eine Zinssenkung fällig. Nur gebe es daran erhebliche Zweifel. ...

