Fünf kroatische Städte erhalten aus EU-Mitteln insgesamt 20 Millionen Euro für die Beschaffung von 29 Elektrobussen. Diese sollen sich auf Dubrovnik, Varazdin, Ludbreg, Krizevci und Krapina verteilen. Viele weitere E-Busse sollen laut Verkehrsminister Oleg Butkovic folgen. Die 20,17 Millionen Euro sind EU-Mittel, die aus dem Nationalen Aufbau- und Resilienzplan von Kroatien stammen. Mit dem Geld soll Dubrovnik zwölf E-Busse beschaffen. In Varazdin ...

