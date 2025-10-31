Die Stadtwerke-Tochter SWO Mobil in Osnabrück hat alle 19 bei Daimler Buses bestellten E-Busse vom Typ eCitaro erhalten. Sie gehen zum Fahrplanwechsel am 1. November offiziell in den Linienbetrieb. Für SWO Mobil sind die Fahrzeuge einer der letzten Puzzleteile auf dem Weg zu einer reinen E-Bus-Flotte. Schon Ende September sind in Osnabrück die ersten acht E-Busse von Daimler Buses übergeben worden, nun folgte auch der Rest. Ab November werden die ...

