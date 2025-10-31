© Foto: Philipp Schulze - dpa

Nach neuen Kaufempfehlungen legen die Rüstungsaktien von Renk und Hensoldt wieder zu. Analysten loben starke Fundamentaldaten und volle Auftragslisten.Am Freitag legen die Aktien der deutschen Rüstungsunternehmen Renk und Hensoldt zu, nachdem mehrere Analysten ihre Einschätzungen bullisher formuliert hatten. Die Titel von Renk stiegen um 3,2 Prozent auf 67,04 Euro und gehörten damit zu den stärksten Werten im MDAX. Hensoldt verteuerte sich ebenfalls um über 2 Prozent auf 93,70 Euro. Die US-Bank Citigroup hatte Renk von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel leicht von 64 auf 65 Euro angehoben. Analyst Charles Armitage begründete die Neubewertung mit dem deutlichen Kursrückgang …