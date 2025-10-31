Der weltgrößte Industriegasekonzern Linde hat im dritten Quartal erneut Bestmarken erreicht. Der Gewinn übertraf die Erwartungen, die Prognose wurde präzisiert. Dennoch geriet die Aktie unter Druck - charttechnisch ist der Dauerläufer derzeit angeschlagen.Der Umsatz lag mit 8,62 Milliarden Dollar exakt auf Höhe des Marktkonsenses. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 4,21 Dollar nach 4,01 Dollar im Vorjahresquartal und übertraf damit leicht die Analystenerwartung von 4,17 Dollar. Der ausgewiesene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär