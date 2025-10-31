www.bernecker.info

Die Q3-Zahlen der Google-Mutter wurden am Mittwoch mit + 6,7 % quittiert. In der Spitze betrug das Wochenplus sogar 13,4 %. Davon sind aktuell noch + 8,1 % übrig. Was läppisch klingt, aber: Diese Differenz entspricht ca. 252 Mrd. $. Dafür bekommt man die gesamte SIEMENS, NOVARTIS oder zweimal MERCADOLIBRE.Der gesamte Börsenwert von ALPHABET beträgt aktuell 3,406 Bio. $. So wird es auf www.cnbc.com beim Kurs von 281,48 $ angezeigt. Für Analysten von GOLDMAN SACHS sind als nächstes Kursziel sogar 330 $ möglich! - Zu einigen Details im Q3-Bericht:Aus "Google das bitte!" wurde "Frag' mal die KI!" Aber trotz Chatbot-Konkurrenz hat auch das herkömmliche Suchgeschäft der ALPHABET-Tochter weiter zugelegt (+ 14,5 %). Die Werbeerlöse bei Youtube wuchsen um 15 %, aber auch die Bezahlabos dieser Plattform haben weiter zugelegt. Schnellster Wachstumstreiber war das Cloud-Geschäft: Hier wuchsen die Erlöse um 33,5 % zum Vorjahr, beim Auftragseingang galt + 79 % und die Segmentmarge stieg von 17 auf 24 %.Als Indikator für künftiges Wachstum stehen derzeit (Cloud-)Investitionen im Vordergrund. ALPHABET hat die geplante Investitionssumme von 85 Mrd. auf 91 bis 93 Mrd. $ aufgestockt. Damit kommt auch der nächste Börsenwert-Meilenstein in Reichweite. Als vierter Mag7-Konzern könnte ALPHABET die 4 Bio. $ Börsenwert übertreffen, dies wäre eine Verteuerung um mindestens 17,4 %. Das oben genannte Kursziel von GOLDMAN SACHS liegt knapp darunter. Eine weitere Mega-Zahl: Die Börsenwerte aller Mag7-Clubmitglieder summieren sich zurzeit auf 21,8 Bio. $.Helmut Gellermann