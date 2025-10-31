Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 31
[31.10.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
31.10.25
IE000LZC9NM0
8,767,465.00
USD
0
71,338,225.54
8.1367
31.10.25
IE000DOZYQJ7
3,255,387.00
EUR
0
19,208,590.85
5.9006
31.10.25
IE000GETKIK8
56,336.00
GBP
0
612,774.76
10.8771
31.10.25
IE000XIITCN5
616,779.00
GBP
0
5,123,433.48
8.3068