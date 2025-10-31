Mit Aardvark hat OpenAI einen KI-Agenten vorgestellt, der nahezu vollautomatisch Sicherheitslücken aufspüren und sogar schließen soll. So funktioniert das System. Während OpenAI mit der KI-Video-App Sora und der Ankündigung, ab Dezember 2025 auch Erotik-Chats für Erwachsene zuzulassen, zuletzt vor allem Privatnutzer:innen ins Visier genommen hat, kommt mit Aardvark ein neuer KI-Agent, der auf den Unternehmenseinsatz ausgelegt ist. Aardvark soll Firmen ...

