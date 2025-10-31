Wien (www.fondscheck.de) - Der Krypto-ETP-Spezialist 21Shares meldet drei Neubesetzungen in seiner Führungsebene, so die Experten von "FONDS professionell".Adrian Fritz, zuvor Global Head of Research und seit vier Jahren im Unternehmen tätig, werde zum Chief Investment Strategist. Zugleich übernehme Eliézer Ndinga, zuvor Head of Strategy und seit April 2020 für 21Shares aktiv, die alte Position von Fritz und leite damit ab sofort die Research-Abteilung des Hauses. Federico Brokate wiederum werde zum Global Head of Business Development befördert. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.