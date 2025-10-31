DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 1. November bis Montag, 3. November (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 1. November 2025 *** - US/Berkshire Hathaway Inc, Ergebnis 3Q S O N N T A G, 2. November 2025 *** - AT/Treffen der Opec+ - US/Ende der Sommerzeit M O N T A G, 3. November 2025 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Oktober 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober *** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Bruegel-Konferenz *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 13:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Technological University Dublin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 16:00 US/Bauausgaben September *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 18:00 US/San-Francisco-fed-Präsidentin Daly, Rede bei Veranstaltung des Forum Club of the Palm Beaches *** 20:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Veranstaltung der Brookings Institution 22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 3Q - JP, RU/Börsenfeiertag Japan, Russland ===

