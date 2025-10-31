Anzeige
Freitag, 31.10.2025
Dow Jones News
31.10.2025 15:51 Uhr
WOCHENVORSCHAU/3. bis 9. November (45. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/3. bis 9. November (45. KW) 

=== 
 
M O N T A G, 3. November 2025 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe RatingDog/S&P Global Oktober 
  07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H 
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober 
*** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Bruegel-Konferenz 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 
  12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 13:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Technological University Dublin 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober 
*** 18:00 US/San-Francisco-fed-Präsidentin Daly, Rede bei Veranstaltung des 
     Forum Club of the Palm Beaches 
*** 20:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Veranstaltung der Brookings Institution 
  22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 3Q 
    - JP, RU/Börsenfeiertag Japan, Russland 
 
D I E N S T A G, 4. November 2025 
*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 3Q 
  07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q 
  07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q 
  07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q (9:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate 
     (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q 
  08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis 
  08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H 
*** 08:40 BG/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz zu " On the Doorstep of 
     the Eurozone" (PK 10:45) 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
  12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q 
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q 
  14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q 
  15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 
*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Gemeinsam sind wir stärker - 
     wie Europa für seine neue globale Rolle fit wird" 
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q 
*** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q 
    - RU/Börsenfeiertag Russland 
 
M I T T W O C H, 5. November 2025 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global Oktober 
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q 
*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 4Q (10:00 BI-PK; 08:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 3Q (07:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
*** 07:00 AT/Kontron AG, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK) 
  07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q 
  07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Auftragseingang September 
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe September 
  08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich August 
*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:45 FR/Industrieproduktion September 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 10:00 NL/Qiagen NV, Pk zum Ergebnis 3Q (Analysten-Call 15:30) 3Q 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise September 
*** 11:00 FR/EZB-Ratsmitglieder Nagel und Villeroy de Galhau, Fireside Chat 
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 3Q 
*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q 
***   - US/Bank of America Corp, Investorentag 
    - DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q 
    - NL/KPN NV, Strategieupdate 
    - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Oktober 
 
D O N N E R S T A G, 6. November 2025 
  06:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q 
  06:45 DE/Basler AG, ausführliches Ergebnis 3Q 
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) 
*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 3Q 
     (8:30 PK, 10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK, 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Earnings-Call) 
*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q (9:00 PK, 9:30 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate 
  07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz, 10:30 PK) 
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate 
  07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q 
  07:45 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate 
  07:50 DE/Suss Microtec SE, ausführliches Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September 
  08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 1Q 
*** 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H 
  08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q 
*** 09:10 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zur Eröffnung einer Geldmarktkonferenz 
  09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q 
*** 09:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Webinar zu 
     "Euro area current policy challenges" 
*** 10:30 DE/Deutsche Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht 
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September 
*** 11:00 DE/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede in Veranstaltung des 
     Institute for Monetary and Financial Stability 
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des 
     geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht 
  13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 DE/Hochtief AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q 
*** 17:00 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei Veranstaltung zu "Connecting Communities" 
*** 17:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei Bundesbank-Konferenz zu 
     "20 Jahre Finanzstabilitätsbericht" 
  17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate 
*** 18:00 US/Cleveland-Fed-Chefin Hammack, Rede in Veranstaltung des 
     Economic Club of New York 
*** 19:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei 26th Jacques Polak Annual Research Conference 
  22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q 
  22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q 
  22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q 
*** 23:30 US/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede in Veranstaltung der 
     Fixed Income Analysts Society 
 
F R E I T A G, 7. November 2025 
  06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q 
  06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz September 
  08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q 
  08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q 
*** 14:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Fireside Chat bei Bundesbank-Konferenz 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November 
 
***   - CN/Zollverwaltung, Außenhandel Oktober 
    - DE/Länderrating Deutschland (Moody's) 
 
S O N N T A G, 9. November 2025 
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober 
*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Oktober 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 10:19 ET (14:19 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
