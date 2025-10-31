Anzeige
Mehr »
Freitag, 31.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Attestation ist die Killer-App - Republic baut sie jetzt!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
31.10.2025 15:51 Uhr
225 Leser
Artikel bewerten:
(0)

WOCHENVORSCHAU/10. bis 16. November (46. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/10. bis 16. November (46. KW) 

=== 
M O N T A G, 10. November 2025 
  07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analystenkonferenz) 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November 
 
D I E N S T A G, 11. November 2025 
*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 3Q (09:00 PK) 
*** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q 
*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 3Q (11:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q 
  07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten November 
  08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q 
*** 09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q 
  09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 9 Monate 
*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 19:00 US/Advanced Micro Devices Inc, Analystentag 
    - US/Feiertag US-Anleihehandel 
 
M I T T W O C H, 12. November 2025 
*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK) 
  07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q 
  07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 
  07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK) 
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 9 Monate 
  07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz) 
  07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q 
*** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q 
  07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q 
  08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober 
  08:30 TW/Foxconn Technology Group , Ergebnis 3Q 
  18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 9 Monate 
***   - US/Chevron Corp, Investorentag 
***   - DE/Konjunkturprognose des Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
     gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 2025/26 
 
***   - BE/Treffen der Eurogruppe 
***   - AT/Opec-Monatsbericht 
 
D O N N E R S T A G, 13. November 2025 
  06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober 
*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis und Kapitalmarkttag 4Q (08:30 BI-PK) 
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate 
  07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK) 
  07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (16:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 9 Monate 
  07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 3Q 
*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 9 Monate (08:00 PK) 
  07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 9 Monate 
  07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 9 Monate 
  07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 9 Monate 
  07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H 
  07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q 
  07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 PK) 
  07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q 
  07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q 
  07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 3Q 
  07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q 
  08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 3Q 
  08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H 
  08:00 GB/Rolls-Royce plc, Trading Update 3Q 
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
*** 08:00 GB/BIP Monat September 
*** 08:00 GB/Industrieproduktion September 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz September 
*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 3Q 
*** 10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht 
  10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate 
  10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion September 
*** 13:00 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q 
  14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Realeinkommen Oktober 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober 
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen EIA Vorwoche 
  18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate 
  18:10 DE/Patrizia SE, 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz) 
    - DE/Formycon AG, Ergebnis 9 Monate 
    - DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Ergebnis 3Q 
    - BE/Ecofin-Treffen 
 
F R E I T A G, 14. November 2025 
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Oktober 
*** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober 
*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (11:00 PK; 14:45 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Jahresergebnis (08:30 BI-PK) 
*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H 
     (09:30 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 3Q 
  08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Oktober 
  11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q 
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz September 
*** 13:00 NL/ASML Holding NV, Kapitalmarkttag 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober 
*** 16:00 US/Lagerbestände September 
 
***   - EU/EU-Kommission, Herbstprognose 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 10:19 ET (14:19 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.