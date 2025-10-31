

FRANKFURT - Mit dem globalen Launch von Cosmo5 startet eine neue globale Marketinggruppe mit Hauptsitz in Frankreich. Die Gruppe, hervorgegangen aus der Labelium Group (gegründet 2001), führt weltweit 23 Unternehmen mit unterschiedlicher Fach- und Branchenexpertise unter einer gemeinsamen Marke zusammen. Damit vereint Cosmo5 künftig über 1.300 Expert:innen in 18 Ländern auf vier Kontinenten und eine gemeinsame Vision: "Future-First Marketing for the New Era of Intelligence." Mit einem Jahresumsatz von über 150 Millionen Euro und einem jährlich verwalteten Mediabudget von fast 2 Milliarden Euro verfolgt Cosmo5 eine Wachstumsstrategie, die interne Entwicklung und gezielte Akquisitionen verbindet und so ein kontinuierliches Wachstum von 10 bis 15 Prozent pro Jahr ermöglicht. Zu den Kunden zählen internationale Marken wie LEGO, LG, L'Oréal, Meta, Michelin und Warner Bros. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, KI-gesteuerte Markenkommunikation mit Omni-Channel-Marketing-Intelligence in fünf verschiedenen Kompetenzbereichen zu verbinden. Im Bereich Medien liegt der Schwerpunkt auf der Erzielung präzisen Wachstums über Paid-, Earned- und Owned-Kanäle hinweg, darunter Search, Social, Retail Media, Programmatic. Der Bereich Handel konzentriert sich auf die Schaffung nahtloser Einkaufserlebnisse, die digitale und physische Berührungspunkte miteinander verbinden. Im Bereich Kreativität entwickelt das Unternehmen mutige, kulturell relevante Ideen, die Marken dabei helfen, sich in einem wettbewerbsintensiven Markt abzuheben. Der Bereich Daten liefert Echtzeit-Einblicke und Analysen, um personalisierte Kundeninteraktionen zu ermöglichen. Schließlich stellt der Bereich Technologie die digitale Infrastruktur bereit, die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Innovation bei allen Aktivitäten gewährleistet. "Wir erleben gerade eine Phase, in der Künstliche Intelligenz, Daten und Medienkonvergenz die Art verändern, wie Menschen Marken entdecken, erleben und mit ihnen interagieren", sagt Fabian Ulitzka, CEO Klickkonzept und Managing Director Cosmo5 DACH. "Unternehmen müssen ihre Markenkommunikation neu denken, in einem Umfeld, das von wirtschaftlicher Unsicherheit, technologischem Wandel und veränderten Konsumgewohnheiten geprägt ist. Unser Ziel ist es, ihnen Orientierung zu geben und sie dabei zu unterstützen, auf Basis von Daten fundierte Entscheidungen zu treffen." Vor diesem Hintergrund setzt Cosmo5 auf enge Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe, um den Austausch von Wissen, Ressourcen und Erfahrungen zu fördern. Klickkonzept: Lokale Stärke trifft globale Intelligenz Im Zuge des globalen Rebrandings wird auch Klickkonzept, bislang Teil der Labelium Group, unter der gemeinsamen Marke Cosmo5 vereint. Die Frankfurter Agentur mit rund 50 Mitarbeiter:innen betreut seit dreizehn Jahren Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zu den Kunden zählen Marken wie Alpha Industries & Selgros, B.Braun und Sephora. Klickkonzept setzt auf einen AI-first-Ansatz im Online-Performance-Marketing, der mittelständische Unternehmen befähigen soll, die Potenziale künstlicher Intelligenz zu nutzen, um schneller zu lernen, klüger zu entscheiden und kreativer zu handeln. Dafür kombiniert die Agentur strategische Beratung und datenbasierte Intelligenz in einem 360°-Modell von Performance Marketing, SEO/GEO und Content-Strategie über E-Commerce-Optimierung und Data Intelligence bis hin zu Technologieintegration und Schulungsprogrammen. Fabian Ulitzka: "Der Wandel durch künstliche Intelligenz betrifft jede Branche und verschiebt die Grenze dessen, was menschliche Leistungsfähigkeit allein erreichen kann. KI ist ein Katalysator zur Entfaltung menschlichen Potenzials. Aber gerade im Mittelstand fehlen oft Ressourcen und Orientierung. Unsere Aufgabe ist es, Limitierungen zu lösen und diese Potenziale nutzbar zu machen: mit AI-first Mindset und dem Mut, Veränderung als Chance zu begreifen. Durch Cosmo5 können Wissen und Ressourcen hierfür einfacher geteilt und internationale Teams schneller und flexibler gebildet werden. So lassen sich Projekte für unsere Kund:innen effizienter und mit direktem Zugriff auf globale Expertise umsetzen." Pressekontakt:

