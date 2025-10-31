Der jährliche Meteorschauer der Tauriden ist ein bekanntes Spektakel. Doch neue Berechnungen deuten darauf hin, dass sich darin etwas verbergen könnte, das unsere Aufmerksamkeit erfordert. Jedes Jahr im Herbst sorgen die Tauriden für ein Himmelsspektakel, bekannt als "Halloween-Feuerbälle". Eine neue Studie von Forschern um Mark Boslough von der University of New Mexico im US-Bundesstaat Albuquerque warnt nun, dass diese Meteorschauer gefährlicher ...

