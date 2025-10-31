Die Aktie von Coinbase startet nach den starken Quartalszahlen durch. Der Umsatz zog deutlich an und übertraf die Erwartungen. Anleger feierten vor allem die erfolgreiche Strategie, das Geschäft über den reinen Kryptohandel hinaus zu diversifizieren. Das honorieren nun auch die Wall-Street-Analysten.Im dritten Quartal kletterte der Gesamtumsatz um 37 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar. Neben einer erhöhten Handelsaktivität bei Ether trugen vor allem die Einnahmen aus Abonnements und Dienstleistungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär