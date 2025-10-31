Die Aktie von Coinbase startet nach den starken Quartalszahlen durch. Der Umsatz zog deutlich an und übertraf die Erwartungen. Anleger feierten vor allem die erfolgreiche Strategie, das Geschäft über den reinen Kryptohandel hinaus zu diversifizieren. Das honorieren nun auch die Wall-Street-Analysten.Im dritten Quartal kletterte der Gesamtumsatz um 37 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar. Neben einer erhöhten Handelsaktivität bei Ether trugen vor allem die Einnahmen aus Abonnements und Dienstleistungen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.