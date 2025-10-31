Bitcoin unter Druck: Milliardär warnt vor Crash - Experten sehen dennoch enormes Potenzial

Der Bitcoin ist zuletzt ordentlich unter Druck geraten und laut der aktuellen Einschätzung eines Milliardärs könnte sich diese Entwicklung bald noch drastischer fortsetzen. Während Mike Novogratz von Galaxy Digital einen möglichen Fall unter 100.000 US-Dollar befürchtet, halten andere Experten dagegen und prognostizieren sogar einen Anstieg auf bis zu 250.000 US-Dollar bis Jahresende.

Milliardär warnt vor Bitcoin-Crash unter 100.000 US-Dollar

Mike Novogratz, der milliardenschwere Mitgründer von Galaxy Digital, zeigt sich in einem kürzlichen CNBC-Interview pessimistisch für die kurzfristige Bitcoin-Entwicklung. Er gestand, dass damit Bitcoin bis zum Jahresende neue Allzeithochs erreichen kann, noch viele verrückte Dinge passieren müssten. Da dies eher unwahrscheinlich ist, rechnet der Milliardär eher damit, dass sich der Kurs zum Jahresende zwischen 120.000 US-Dollar und 125.000 US-Dollar einpendelt.

Zudem verwies der Milliardär angesichts der aktuellen Abwärtsdynamik des Bitcoin-Preises darauf, dass auch ein Fall unter die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar im Rahmen des Möglichen sei. Dies passt auch zu der Einschätzung einer Reihe von charttechnischen Analysten, die beim Bitcoin nach dem Unterschreiten der Unterstützung von 112.000 US-Dollar deutliches Abwärtspotenzial sehen. Viele Experten rechnen spätestens nach einem Unterschreiten der Marke von 107.000 US-Dollar mit einem Fall unter 100.000 US-Dollar.

Optimistische Prognosen sehen Bitcoin bei 250.000 US-Dollar

Doch längst nicht alle Experten sind so pessimistisch - ganz im Gegenteil hält eine ganze Reihe von Analysten dieser Überzeugung entgegen. Eine der lautesten Stimmen ist dabei Tom Lee, der Chefanalyst von Fundstrat. In einem kürzlich veröffentlichten CNBC-Interview bestätigte er ein weiteres Mal, dass er einen Anstieg auf 250.000 US-Dollar bis zum Jahresende erwartet. Getrieben werden soll die Rallye dabei insbesondere von der weiteren institutionellen Adaption sowie sinkenden Zinsen.

Ebenfalls optimistisch sind etwa die Finanzinstitute Bernstein, Bitwise und Standard Chartered, die allesamt einen Anstieg des Kurses bis auf 200.000 US-Dollar erwarten. Dies würde vom aktuellen Niveau einem Kurspotenzial von rund 80 Prozent entsprechen. Es muss also nicht zwangsläufig zu einem Fall von Bitcoin unter die Marke von 100.000 US-Dollar kommen, und tatsächlich glaubt die Mehrheit der Experten an steigende Kurse.

