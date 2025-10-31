Gold-Absturz könnte Altcoin-Rallye bei Ethereum und XRP einleiten

Die Kurse der Altcoins sind zuletzt ein weiteres Mal deutlich unter Druck geraten, während gleichzeitig die Edelmetalle Gold und Silber in einen argen Abverkauf gerieten. Beispielsweise hat Ethereum erst kürzlich die wichtige Marke von 4.000 US-Dollar unterschritten. Doch für den bekannten Krypto-Analysten Michael van de Poppe könnte der Crash bei Gold paradoxerweise signalisieren, dass es jetzt mit den Altcoin-Kursen wieder nach oben geht.

Sinkender Goldpreis als Indikator für wachsende Risikobereitschaft

Der Experte van de Poppe geht davon aus, dass der sinkende Goldpreis eindeutig signalisiert, dass die Risikoaversion der Anleger deutlich rückläufig ist. Dementsprechend rechnet er damit, dass zeitnah Kapital in spekulative Assets verschoben werden könnte, was wiederum für steigende Kurse sorgen würde. Als klaren Gewinner sieht van de Poppe in diesem Kontext Ethereum und andere Altcoins, die nach ihrer schlechten Performance nun ein wachsendes Interesse erfahren könnten.

Zudem verwies er auf die historisch negative Korrelation zwischen Altcoins und Gold. Diese war zwar in der jüngeren Vergangenheit nicht gegeben, zeigt sich aber immer wieder und könnte nun erneut zum Tragen kommen. Van de Poppe ist optimistisch, dass der Risikoappetit der Investoren steigt und dies positiv für Altcoins sein könnte, möglicherweise sogar eine echte Altcoin Season einleiten würde.

Kontroverse Einschätzungen zur Altcoin-Zukunft

Gracy Chen, CEO der Kryptobörse Bitget, hält allerdings dagegen und präsentiert eine deutlich skeptischere Sichtweise. Sie verwies in einer Analyse auf Gespräche mit Vertretern aus der Branche der institutionellen Investoren und warnte: "Privatanleger haben ein katastrophales Risiko-Rendite-Profil und das Investoreninteresse trocknet aus." Gleichzeitig warnte sie Anleger davor, in der aktuellen Situation nicht zu optimistisch zu werden.

Chen schrieb weiter: "Wer jetzt noch auf schnelle Gewinne mit obskuren Token hofft, lebt in einer Fantasie." Ihre Einschätzung zur Marktlage lautete: "Wir sind nicht in einer Blase, aber auch nicht am Marktgipfel. Der echte Bullenmarkt beginnt erst, wenn wieder alle irrational euphorisch sind." Die Meinungen über die weitere Entwicklung der Altcoins sind also sehr unterschiedlich und es bleibt abzuwarten, was in den kommenden Wochen passiert.

Bitcoin Hyper revolutioniert das Bitcoin-Ökosystem

Während die Experten über Altcoins diskutieren, macht das Bitcoin Hyper Projekt mit beeindruckenden Zahlen von sich reden. Bitcoin Hyper fungiert als Layer-2-Anwendung für Bitcoin und macht die Mutter aller Kryptowährungen Web-3-tauglich. Durch den Einsatz der Solana Virtual Machine (SVM) werden alle Anwendungsmöglichkeiten von Solana auch für BTC-Anleger ermöglicht, einschließlich Staking, Lending, dApps und der Erstellung von Memecoins.

Das Interesse an dem Projekt ist entsprechend groß, denn informierte Investoren beginnen bereits im Presale massiv zu investieren. Bitcoin Hyper konnte schon in den ersten Wochen nach Start 25 Millionen US-Dollar an Kapital einsammeln, und täglich wird es mehr. Je öfter die Anwendung genutzt wird, desto größer wird die Nachfrage nach dem fest in das Ökosystem integrierten Bitcoin Hyper Token und folglich die Renditechancen für frühe Investoren.

