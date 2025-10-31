Apple meldet Rekordumsätze dank iPhone 17 und KI-Produkten. Tim Cook spricht vom besten Quartal der Firmengeschichte. Doch hohe Investitionen und Lieferengpässe bleiben herausfordernd. Apple hat im vierten Quartal 2025 erneut Rekordzahlen erzielt und seine Erwartungen übertroffen. Konzernchef Tim Cook meldete einen Umsatz von 102,5 Milliarden US-Dollar, 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie stieg auf 1,85 US-Dollar - ebenfalls ein Bestwert für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de