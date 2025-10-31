Wien (www.anleihencheck.de) - Die Schnellschätzung für den Gesamt-HVPI der Eurozone im Oktober lag bei 2,1% im Jahresvergleich, während die Kerninflation bei 2,4% lag, beides im Einklang mit den Erwartungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der leichte Rückgang der Gesamtinflation von 2,2% im September sei hauptsächlich auf einen stärkeren Rückgang der Energiepreise zurückzuführen (-1,0% im Jahresvergleich gegenüber -0,4% im September) gewesen. Die Kerninflation sei stabil geblieben, die Kerngüterinflation habe sich auf 0,6% im Jahresvergleich verringert, während die Preise für Dienstleistungen von 3,2% auf 3,4% gestiegen seien. Die RBI erwarte jedoch keine weitere Beschleunigung der Dienstleistungspreise in den kommenden Monaten. ...

