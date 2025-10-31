EQS Stimmrechtsmitteilung: HelloFresh SE

HelloFresh SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



31.10.2025 / 16:44 CET/CEST

Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien



1. Angaben zum Emittenten HelloFresh SE

Prinzenstraße 89

10969 Berlin

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.



3. Datum der Schwellenberührung 30.10.2025

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 4,97 % 159.000.000 Letzte Veröffentlichung 5,04 % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 7.678.565 217.398 4,83 % 0,14 %





