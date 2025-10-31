Frankfurt (ots) -



Ist die SPD nur noch Ramsch? Hört man den Mitgliedern zu, sind die Schuldigen dafür schnell ausgemacht - das Personal an der Spitze. Der größte Unmut trifft zweifellos Lars Klingbeil, doch auch Bärbel Bas kommt nicht gut weg. Erstes Problem: Überforderung durch Ämterhäufung. Zweites Problem: Fehlendes Charisma. Drittes Problem: Klingbeil und Bas scheinen dicht zu machen, statt Beratung und Unterstützung zu suchen. So fehlt den Sozialdemokrat:innen auch insgesamt die Neugier, sich für Impulse aus Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur zu öffnen. "Zukunft braucht Herkunft", sagt der Philosoph Odo Marquard. Herkunft hat die SPD en masse. Aber Zukunft?



