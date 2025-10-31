Bekanntmachung
Regulierter Markt - ETF & ETP
WisdomTree Issuer X Limited,
St Helier, Jersey, Kanalinseln
Wertpapierart: ETN
ISIN: GB00BMTP1626
bisheriger Wertpapierbezeichnung: WisdomTree Physical Crypto Market
künftiger Wertpapierbezeichnung: WisdomTree Physical Crypto Mega Cap
Änderung ab 03. November 2025
Frankfurt am Main, den 31. Oktober 2025
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
