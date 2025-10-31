Warren Buffett hat erneut Anteile am Gesundheitskonzern Davita abgestoßen und das trotz langjähriger Investitionsstrategie. Gleichzeitig wächst der Druck auf Berkshire Hathaway, da ein Führungswechsel bevorsteht und Analysten erstmals zum Verkauf der Aktie raten. Warren Buffett reduziert Beteiligung an Davita - Schwächezeichen bei Berkshire Hathaway Warren Buffett, langjähriger Chef und Investorenlegende von Berkshire Hathaway, hat seine Beteiligung am US-Gesundheitskonzern Davita Inc. (ISIN: US23918K1088) weiter verringert. Laut den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
