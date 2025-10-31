Anzeige
Freitag, 31.10.2025
Dow Jones News
31.10.2025 18:21 Uhr
XETRA-SCHLUSS/DAX beendet maue Börsenwoche unter 24.000er Marke

DJ XETRA-SCHLUSS/DAX beendet maue Börsenwoche unter 24.000er Marke

DOW JONES--Nach einem insgesamt mauen Wochenverlauf hat der DAX am Freitag die 24.000er Marke nicht mehr halten können. Der deutsche Leitindex verlor zum Monatsultimo 0,7 Prozent auf 29.958 Punkte und schloss erstmal seit knapp zwei Wochen wieder unter der runden Marke.

In der Breite fehlten frische Impulse. Der Anstieg der EU-Verbraucherpreise im Oktober von 2,1 Prozent fiel exakt wie erwartet aus und damit nah am Ziel der EZB, die tags zuvor gerade erst die Leitzinsen bestätigt hatte. Etwas bremsend wirkte nach, dass die US-Notenbank den Zinssenkungshoffnungen für Dezember unter der Woche einen Dämpfer verliehen hatte. Dazu kamen aus China schwache Konjunkturdaten.

Schwach im Markt lagen Aktien von Versicherern, was angesichts von deren Gewicht für Druck auf den DAX sorgte. Im DAX verloren Allianz 2,2 Prozent, Hannover Rück und Munich Re je 2,0 Prozent. Im MDAX verbilligten sich Talanx um 2,0 Prozent.

Im Handel wurden schwach ankommende Geschäftszahlen der französischen Scor als Belastungsfaktor ausgemacht, worauf europaweit Versicherungstitel abgegeben worden seien. Unter anderem hieß es, Scor habe vor allem davon profitiert, dass es weniger Naturkatastrophen gegeben habe. Auch mit Blick auf die aktuellen Verwüstungsspuren von Hurrikan Melissa in der Karibik dürfte das einige Anleger verunsichert haben.

Autoaktien gaben leicht nach um bis zu 0,8 Prozent. Der Autozulieferer ZF teilte mit, wegen der die Branche belastenden Lieferengpässe des Chipherstellers Nexperia Kurzarbeit an einzelnen Standorten vorzubereiten.

Die Bayer-Aktie stieg um 0,3 Prozent. Sie war im späten Geschäft am Vortag plötzlich unter Druck geraten und hatte 2,5 Prozent eingebüßt. Marktteilnehmer vermuteten dahinter ein Gerichtsurteil in den USA, das zu Ungunsten von Bayer ausfiel. Bayer selbst hatte darüber kurz nach Handelsende am Donnerstag informiert. Ein US-Berufungsgericht hat eine erstinstanzliche Entscheidung wieder aufgehoben, in der Bayer von Schadenersatz und Strafschadenersatz in Höhe von insgesamt 185 Millionen Dollar freigesprochen worden war.

Der Schmierstoffhersteller Fuchs verdiente dank einer etwas besseren Entwicklung in Asien und Amerika im dritten Quartal bei nahezu stabilen Umsätzen überraschend mehr als von Analysten erwartet. Den im Sommer Jahr gesenkten Ausblick bekräftigte das Unternehmen. Die Aktie verteuerte sich um 1,2 Prozent.

Kion, die am Vortag noch verhalten positiv auf den Geschäftsbericht reagiert hatten, legten stark um 6,9 Prozent zu. Für den Gabelstaplerhersteller und Anbieter von Lagerautomatisierung gab es positive Analystenkommentare. Die LBBW erhöht die Empfehlung auf Kaufen und sprach von einem soliden Quartal. Die Absatzmärkte erholten sich und die Restrukturierung komme voran. Von der Deutschen Bank und der UBS kamen höhere Kursziele für Kion. 

INDEX      zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX      23.958,30 -0,7%   +21,1% 
DAX-Future   24.021,00 -0,8%   +18,6% 
XDAX      23.940,91 -0,8%   +21,6% 
MDAX      29.751,62 -0,4%   +16,8% 
TecDAX     3.629,18 -0,6%   +6,8% 
SDAX      16.731,99 -0,7%   +22,9% 
zuletzt        +/- Ticks 
Bund-Future    129,41   +2 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
Index   Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX       9     31   0 1.383,2  42,6    3.295,0      53,9 
MDAX      19     30   1  325,1  16,6     600,3      32,6 
TecDAX      9     21   0  581,4  11,7     937,5      23,3 
SDAX      17     48   5   59,5   4,3     109,1      7,1 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

October 31, 2025 12:48 ET (16:48 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
