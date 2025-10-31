Weniger Müll, mehr Marge: So verdient die PORR an Nachhaltigkeit

Anzeige / Werbung

In der Bauwirtschaft geht es bei Nachhaltigkeit nicht mehr nur ums gute Image. Recycling und effizienter Rohstoffeinsatz helfen, Kosten zu senken und die Rentabilität zu steigern. Die europäische Gesetzgebung fordert mit der neuen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) umfassende Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die PORR Group ist hier Vorreiterin: Bereits seit 2009 veröffentlicht das Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte, seit 2022 sogar im Verbund mit dem Geschäftsbericht. Die aktuellste Version wurde am 27. März 2025 publiziert.

Für die PORR ist Recycling nicht Beiwerk, sondern Kernbestandteil der operativen Prozesse. Ziel ist es, die Kreislaufwirtschaft entlang der gesamten Bau-Wertschöpfungskette zu verankern - durch optimierten Ressourceneinsatz, konsequente Abfallvermeidung und Wiederverwertung. Statt linear zu bauen, rückt der geschlossene Materialkreislauf immer stärker in den Mittelpunkt.

70-Prozent-Recyclingquote als Zielmarke

Statt Entsorgung setzt die PORR auf Materialwiederverwendung und Substitution von Primärrohstoffen. Der Fokus liegt auf der Abfallhierarchie: Vermeidung, Wiederverwendung und Recycling. Diese steht im Einklang mit der EU-Recyclingquote von 70 Prozent für Bau- und Abbruchabfälle. Ein Ziel, das in Österreich bereits erreicht wurde.

Die Fortschritte misst das Unternehmen unter anderem über die interne Recyclingeinsatzquote. 2024 lag diese bei 51,1 Prozent. Bis 2030 soll sie auf 70 Prozent steigen. Im Fokus stehen Materialien wie Beton, Asphalt und Bauschutt. Ein Maßnahmenpaket soll helfen, das Ziel zu erreichen: separate Sammelsysteme auf Baustellen, neue Logistiklösungen zur Abfalllagerung und Schulungen für das Baustellenpersonal.

Innovationen und neue Lieferkettenstandards

Daneben engagiert sich die PORR in Forschung und Innovation: Pilotprojekte zur Wiederverwertung von Gips, etwa durch das neue Gips-zu-Gips-Recyclingwerk in Stockerau, und Mineralwolle sowie die Teilnahme am digitalen Materialkataster Madaster zeigen den Fortschrittswillen. Auch der Einkauf wird umgestellt: Ein überarbeiteter Nachhaltigkeitskatalog soll Kriterien wie Rückbau, Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit bei der Beschaffung verankern. Bis 2030 sollen mindestens 100 der Top-300-Lieferanten eingebunden werden.

Recycling bringt neue Geschäftsfelder

Die Umstellung auf ein zirkuläres Modell eröffnet der PORR nicht nur ökologische, sondern auch wirtschaftliche Chancen. Weniger Entsorgungskosten, mehr Effizienz und neue Geschäftsfelder - etwa in der Produktion von Sekundärmaterialien - könnten langfristig die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Kurzfristig fallen Investitionen in neue Technologien an - doch die Weichen sind gestellt.

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

