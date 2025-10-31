© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGETrotz Warnungen vor Überhitzung fließt weiter Geld in Künstliche Intelligenz. Tech-Giganten und Industrieunternehmen treiben den Milliardenboom voran.Der globale Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz bleibt ungebremst. Trotz wachsender Sorgen vor einer Überbewertung investieren Unternehmen weltweit weiter Milliardenbeträge in Rechenzentren, Chips und Energieversorgung. Nvidia schrieb jüngst Börsengeschichte: Das US-Unternehmen überschritt als erster Chip-Hersteller die Marke von 5 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung. Auch Microsoft und OpenAI vertieften ihre Partnerschaft - inklusive eines Deals, der dem ChatGPT-Entwickler den Weg zu einer möglichen Börsennotierung mit …Den vollständigen Artikel lesen ...
