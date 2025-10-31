Während die Wall Street dank Apple und Amazon neue Höhen erklimmt, kommt der deutsche Leitindex nicht vom Fleck. Der DAX rutscht unter die 24.000-Punkte-Marke und schließt die Woche mit Verlusten. Analysten sehen ein Ideenproblem: Den Anlegern fehlt die Fantasie für deutsche Konzerne. Was läuft schief?Nach einer zähen Woche ist der DAX mit Verlusten ins Wochenende gegangen. Positive Impulse von den Überseemärkten, wo das KI-Fieber die Kurse steigen lässt, kamen beim deutschen Leitindex nicht an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär