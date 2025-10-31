© Foto: J. David Ake/AP/dpa

Der legendäre US-Investor Paul Tudor Jones rechnet mit einem explosiven Kursschub an den Aktienmärkten, der an die Euphorie der Dotcom-Ära von 1999 erinnern dürfte.In einem aktuellen Interview mit CNBC sagte Jones, Anleger, die in den kommenden fünf Monaten auf diesen Aufschwung setzen wollen, sollten sich zugleich auf einen schnellen Ausstieg vorbereiten. "An den Märkten gibt es niemals Gewissheit", betont Jones. "Aber eine Kombination aus aggressiver Fiskal- und Geldpolitik - also Zinssenkungen und einem Haushaltsdefizit von rund 6 Prozent - könnte der entscheidende Treiber für einen gewaltigen Ausbruch werden." Diese Mischung, so Jones weiter, habe man seit den frühen 1950er-Jahren, also …