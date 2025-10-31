DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chicagoer Einkaufsmanagerindex steigt im Oktober

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Oktober aufgehellt. Der Indikator stieg auf 43,8 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im September stand der Index bei 40,6 Punkten. Volkswirte hatten einen Wert von 42,0 Punkten erwartet. Der Frühindikator liegt damit unter der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert somit eine wirtschaftliche Abschwächung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion.

US-Notenbanker Schmid besorgt über Inflation

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Kansas City fürchtet, dass die Geldpolitik der Fed nicht ausreicht, um die Inflation einzudämmen. Er habe deshalb diese Woche gegen eine Zinssenkung gestimmt. "Ich höre weit verbreitete Besorgnis über anhaltende Kostensteigerungen" von Unternehmen im Bezirk der Fed von Kansas City, sagte Jeffrey Schmid. Die Inflation liege seit mehr als vier Jahren über dem Zielwert der Fed von 2 Prozent. Die Preissteigerungen seien in der gesamten Wirtschaft weit verbreitet.

US-Notenbankerin Logan lehnt Zinssenkung ab

Die Präsidentin der Fed von Dallas, Lorie Logan, hat die Zinssenkung der Federal Reserve um 25 Basispunkte in dieser Woche zurückgewiesen und argumentiert, dass das Risiko eines schwächeren Arbeitsmarktes nicht rechtfertige, von der Aufgabe, die Inflation einzudämmen, abzuweichen.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Aug BIP -0,3% gg Juli

Kanada Juli BIP revidiert auf +0,3% von +0,2%

