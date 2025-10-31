5 Unternehmen halten 3,8 % von Bitcoin, aber Layer-2 kann mehr Auftrieb verleihen

Schaut man auf den Bitcoin-Bestand der führenden 5 Unternehmen, so halten diese mittlerweile schon 798.000 BTC und kontrollieren somit 3,8 % der Gesamtversorgung von 21 Mio. BTC. Zurückzuführen sind die hohen Mengen darauf, dass sie das digitale Gold so sehr wie noch nie horten. Während die Wale kaufen, baut Bitcoin Hyper jedoch die Schienen.

Bei dem Projekt handelt es sich um die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung, welche die Solana-Technologie direkt mit dem Bitcoin-Hauptnetzwerk verbindet. Durch diese besondere Konstellation kann Bitcoin Hyper endlich die Art von Anwendungen unterstützen, welche BTC schon so lange verdient hat - schnell, günstig, nahtlos und skalierbar.

Das Projekt hat seinen Vorverkauf vor rund 5 Monaten gestartet und bisher schon mehr als 25,46 Mio. USD eingenommen. Denn die Kleinanleger und Wale beeilen sich, um die Coins noch vor der nächsten Preiserhöhung während der Frühphase zu erwerben. Zudem könnten die ersten Listungen aufgrund der Bedeutung besonders explosiv werden.

Zum aktuellen Zeitpunkt werden die HYPER-Coins für einen Preis in Höhe von 0,013195 USD angeboten. Angesichts des implementierten Countdowns wird dieser jedoch nicht ewig bestehen bleiben, da schon in weniger als zwei Tagen eine Preiserhöhung vorgesehen ist. Somit lohnt sich ein schnelles Handeln.

Institutionen kaufen Bitcoin im Rekordtempo

Die 5 öffentlich gelisteten Unternehmen Strategy, MARA Holdings Inc., XXl, CEP, Metaplanet Inc. und Bitcoin Standard Treasury Company haben gemeinsam bereits 798.416 BTC erworben. An der Spitze befindet sich dabei Strategy von Michael Saylor, dessen Aktiengesellschaft aktuell 640.808 BTC hält.

Unter den institutionellen Bitcoin-Inhabern nehmen die Konsolidierungspläne Gestalt an. Ende September hat Strive als erstes Bitcoin-Treasury-Unternehmen seine Fusion bekannt gegeben. So wurden Pläne für die Übernahme von Semler Scientific veröffentlicht, das 11.006 BTC hält.

Strive went public one week ago.



Just a week later, they announced the fastest merger in US capital markets history.



This is how Strive acquired over 5000 Bitcoin via it's merger with Semler Scientific (and what this means for the future of Bitcoin Treasury Companies).



A : pic.twitter.com/a6zMYZFAJK - Peter Duan (@BTCBULLRIDER) September 23, 2025

Die größten fünf Investoren kommen somit schon auf 3,8 % aller Bitcoins. Basierend auf dem aktuellen Kurs entspricht dies einem Wert von 87,60 Mrd. USD. Laut den Angaben von Bitcoin Treasuries kommen hingegen alle öffentlichen Unternehmen mit Bitcoin in der Bilanz auf einen Anteil von 5,01 % oder 115,6 Mrd. USD.

Hinzu kommen die ETFs, Fonds und staatlichen Reserven mit 7,14 % sowie die DeFi-Dienste und Smart Contracts mit weiteren 279.000 BTC. Somit ist es nicht verwunderlich, dass sich die Bitcoin-Börsenbestände so schnell verringert haben.

Quelle: https://bitcointreasuries.net/

In der Regel handelt es sich dabei jedoch um totes Kapital, allerdings sollte man laut Finanzberatern sein Geld für sich arbeiten lassen. Genau diesen Meilenstein soll nun auch Bitcoin Hyper für die Bitcoin-Blockchain darstellen. Daher fragen sich einige schon, was erst einmal passiert, wenn nur niedrige einprozentige Werte der 2,4 Bio. USD in Bitcoin Hyper strömen.

Denn in diesem Ökosystem können hybride Anwendungen bereitgestellt werden, in denen sich Bitcoin für Zahlungen, DEX-Liquidität, Sicherheit für Darlehen und mehr nutzen lässt. Somit könnte auch der Marktwert von BTC schnell explodieren, während sein Nutzen zunimmt.

Gold kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von fast 28 Bio. USD, was somit rund 14x von Bitcoin ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Edelmetall nicht nur knapp, sondern auch nützlich ist. So kann Gold für Schmuck, Kultur, Industrie und vieles mehr genutzt werden. Ebenso kann der Wert von BTC durch einen größeren Nutzen gesteigert werden.

Bitcoin Hyper entwickelt erste wirklich nützliche Anwendungsschicht für BTC

Mithilfe von Bitcoin Hyper wird die führende Kryptowährung von einem statischen Wertspeicher in ein aktiv nutzbares Assets verwandelt, das Hochleistungsanwendungen erlaubt, die bisher auf der Bitcoin-Blockchain nicht möglich waren.

Dafür verwendet es die SVM, die über eine kanonische Brücke direkt mit Bitcoin verbunden wird. Mit den Solana-Toolkits vertraute Entwickler können auf diese Weise auf der Bitcoin-Blockchain aufbauen sowie die schnelle, kosteneffiziente und skalierbare Infrastruktur nutzen. Dieses Mal wird hingegen durch Bitcoin selbst abgesichert, der über die Bride eingefroren wird.

Quelle: https://bitcoinhyper.com/tokenomics

Genau genommen werden für die gesperrten Bitcoins umhüllte Bitcoins auf der Layer-2 herausgegeben, bis diese Verbindung wieder aufgelöst wird, um die ursprünglichen BTC zurückzuerhalten. Diese neuen BTC stellen dann die Hauptwährung für Apps, Zahlungen und On-Chain-Aktivitäten dar.

Aufgrund der Nutzung der SVM ist die Bandbreite der Anwendungen theoretisch unbegrenzt, was durch parallele Verarbeitung und Hardwarebeschleunigung geschieht sowie das Netzwerk von anderen Chain unterscheidet. Somit sind Anwendungen unterschiedlichster Bereiche wie Finanzen, Spiele, KI, Social Media, Streaming, Hosting, Memes und vieler mehr möglich.

Mit diesen Eigenschaften kann Bitcoin sogar in einem der vermutlich in nächster Zeit wichtigsten Kryptosektoren Fuß fassen - der Tokenisierung-, was entscheidend für den Erfolg sein kann. Selbst Skeptiker wollen in BTC einen größeren Nutzen sehen, um höhere Bewertungen zu rechtfertigen. Genau dies kann Bitcoin Hyper nun bieten, das sich an der Vision von Hal Finney orientiert, der von einigen als Satoshi Nakamoto bezeichnet wird.

Somit kann die Geldumlaufgeschwindigkeit von Bitcoin erhöht werden, was die wirtschaftliche Aktivität steigert, BTC liquider macht und langfristig dessen Wert fördert. Zudem könnte das Ökosystem von Bitcoin Hyper auch nur mit einem Bruchteil der Bitcoin-Liquidität bereits prosperieren und frühen Anlegern lebensverändernde Renditen einbringen.

Vorverkauf von Bitcoin Hyper wird nicht mehr ewig gehen

Der Wettlauf um die letzten HYPER-Coins hat jetzt begonnen. Denn die Investoren, welche die gleiche Vision für Bitcoin teilen, haben ein zunehmendes Interesse an Bitcoin Hyper entwickelt. Schließlich treibt dessen HYPER-Coin das Ökosystem an.

So wird HYPER unter anderem für die Gasgebühren, die Governance und das Staking verwendet. Frühe Anleger haben in ihm auch eine der besten Chancen erkannt, um in das Bitcoin-Narrativ zu investieren, was nicht wenige früher zu Beginn verpasst haben.

Derzeit wird der HYPER-Token für einen Preis in Höhe von 0,013195 USD angeboten, was somit noch jede Menge Aufstiegspotenzial in Aussicht stellt. Sollte nur ein Anteil von 1 % des Bitcoin-Angebots in diesen strömen, was noch immer weniger als von dem Unternehmen Strategy ist, wird basierend auf der aktuellen Bewertung von 277 Mio. USD bei 2,3 Mrd. USD viel Spielraum geboten.

Jetzt handelt es sich um den optimalen Zeitpunkt, um früh einzusteigen. Öffnen Sie dafür die Website von Bitcoin Hyper während der aktuellen Vorverkaufsrunde. Danach können Sie mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB und Kreditkarte zahlen.

Für eine optimale Erfahrung während des Presales wird die Best Wallet empfohlen, die zu den besten Anbietern dieser Branche zählt. In dieser finden Sie den Vorverkauf unter "Upcoming Tokens" und können Ihre Coins leichter verfolgen und verwalten.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Bitcoin Hyper auf X und Telegram an, um stets frühzeitig von den neuesten kurstreibenden Entwicklungen zu erfahren.

Jetzt Bitcoin Hyper besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.