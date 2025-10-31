Krypto-Mining ohne Hardware ist nun mit PepeNode möglich und Staking-Zinsen sind noch bei 643 %

Das neuartige Krypto-Mining-Projekt PepeNode hat mit seinem Vorverkauf mittlerweile mehr als 2 Mio. USD eingenommen und nähert sich somit zunehmend seinem Finanzierungsziel. Entwickelt werden soll mit den Mitteln das wohl erste hardwarefreie Krypto-Mining des Web3.

Frühe Nutzer erkennen in PepeNode immer mehr eine neue vielversprechende Möglichkeit, um passive Einkommen in der Kryptoindustrie zu erwirtschaften. Manche haben in ihm sogar die Chance gesehen, dass er dem früher noch boomenden GameFi-Sektor wieder zu altem Glanz verhelfen und einen neuen Hype aus lösen kann.

Das Besondere an PepeNode ist, dass das Projekt das Krypto-Mining in ein unterhaltsames Spielerlebnis verwandelt, bei dem erstmalig führende Memecoins wie unter anderem Pepe und Fartcoin verdient werden können, wobei noch weitere folgen.

Ein weiterer Vorteil des Vorverkaufs von PepeNode ist, dass die Nutzer nicht mehrere Monate warten müssen, bis der Hype vorbei ist. Stattdessen bietet das Projekt bereits jetzt die Möglichkeit, die eigenen PEPENODE-Coins zu staken, um auf diese Weise eine jährliche Rendite in Höhe von dynamischen 641 % zu erhalten.

Wie auch bei anderen Presales, werden die frühen Investoren für ihren Vertrauensvorschuss und die Ermöglichung der Entwicklung großzügiger belohnt, schließlich sind sie auch zu Beginn ein höheres Risiko eingegangen. Das Zeitfenster für die größten Vorteile wird jedoch nicht mehr ewig bestehen, da die nächste Preiserhöhung bereits in weniger als zwei Tagen erfolgen wird.

PepeNode entwickelt neuartiges Krypto-Mining

Wer bereits vorher von PepeNode gehört hat, dem ist bewusst, was dieses Projekt auszeichnet und ihm seine besondere Chance als Innovator verleiht. Denn anstelle des traditionellen Krypto-Minings mit seinen Einstiegshürden, wird eine für Memecoins typische anfängerfreundliche Möglichkeit bereitgestellt.

Somit entfallen die hohen Kosten und die technologische Komplexität, wobei auch wettbewerbsfähige Strompreise erreicht werden sollten, um profitabel zu operieren. Es ist zudem ein Wettlauf mit der Zeit, da die Hashrate fast unentwegt neue Allzeithochs ausbildet, was vor allem auf die Dominanz der institutionellen Mining-Farmen zurückzuführen ist.

Daher sind auch schon lange die Zeiten vorbei, in denen jeder einfach zu Hause an einem Laptop oder einem Computer nur mit einer Grafikkarte Bitcoin schürfen konnte. Schließlich wurde auch die Technologie optimiert und spezialisiert, sodass es mittlerweile ASICs gibt, die in der Anschaffung teuer sind. Hinzu kommen weitere Optimierungsmaßnahmen wie Wasserkühlung und mehr.

Die Kunst des Spiels ist es, mit der richtigen Strategie die Krypto-Mining-Anlage zu optimieren. So können etwa verschiedene Geräte gekauft werden, die alle besondere Eigenschaften haben und sich verschieden kombinieren lassen, um höhere Belohnungen zu verdienen. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Hardware aufzurüsten, was zu demselben Effekt führt.

Anstelle von Sorgen und hohen Anforderungen bietet PepeNode hingegen einen spielerischen Ansatz, mit seinem fesselnden Strategiespiel, in welches jeder leicht einsteigen kann, es jedoch Geschick und Erfahrung zur Meisterung bedarf. Genau dies verleiht dem spielerischen Krypto-Mining seinen besonderen Reiz, welcher schon viele neugierig gemacht und überzeugt hat.

All die Daten können in Echtzeit über das Dashboard von PepeNode verfolgt werden, wie die Einnahmen und die Mining-Leistung in Form der Hashrate. Zudem gibt es eine Rangliste, über welche die Spieler für überdurchschnittliche Leistungen zusätzliche Belohnungen in anderen Memecoins wie Pepe und Fartcoin verdienen sowie möglicherweise künftige Upgrades freischalten.

Daher bietet PepeNode das erste echte virtuellen Krypto-Mining-Spiel der Kryptoindustrie, welches eine praktische und anfängerfreundliche Möglichkeit für das Verdienen von führenden Memecoins bietet. Gleichzeitig werden dabei die industriellen Barrieren des konventionellen Krypto-Minings eliminiert.

Play-to-Earn neu erfinden und echte Werte für GameFi schaffen

Eine weitere Besonderheit von PepeNode ist, dass es mit der Abwärtsspirale des Play-to-Earn-Sektors bricht, welche die Branche in der letzten Zeit belastet hat. Denn noch zwischen den Jahren 2020 und 2021 hat die Krypto-Community nicht genug von ihnen bekommen, ein Trend, der bis in das Jahr 2022 nachwirkte.

Der Grund für den Misserfolg ist, das bei einigen Projekten die Tokenomics nicht nachhaltig genug gestaltet wurden. Denn die Spieler haben die Games wie einen normalen Job betrachtet. Für diese haben sie hart gearbeitet und sich anschließend ihre Belohnungen auszahlen lassen. Jedoch hat dies zum Abschöpfen des Wertes geführt, sodass er nicht erhalten werden konnte.

Über die Zeit hat somit der Coin an Wert verloren, da diese ansonsten wenig Nutzen hatten. Zudem wollten die Spieler an ihr Geld kommen, bevor der Kurs weiter abrutscht und sie noch weniger erhalten. All dies hat die Abwärtsspirale sogar noch einmal verstärkt.

Im Unterschied dazu hat PepeNode eine nachhaltige In-Game-Wirtschaft entwickelt, welche das Engagement und den intelligenten Einsatz des Coins belohnt. So werden die Spieler dazu animiert, die Token wieder in dem Spiel einzusetzen, um somit ihre Mining-Hardware aufzurüsten und höhere Belohnungen zu verdienen. Anstatt die PEPENODE-Bestände zu verkaufen, können die Spieler von den besten Memecoins profitieren, welche sie verdienen.

Für einen weiteren Anreiz sorgt der Burning-Mechanismus, der 70 % der für Upgrades genutzten PEPENODE-Coins dauerhaft vernichtet. Somit handelt es sich um eine deflationäre Kryptowährung, deren Wert über die Zeit gestärkt wird.

Durch dieses Konzept wird für einen sich selbst tragenden Kreislauf gesorgt, in dem die Spieler kontinuierlich ihre Mining-Anlage mit dem Coin aufrüsten, um führenden Memecoins zu verdienen und die aktive, zirkuläre In-Game-Wirtschaft aufrechtzuerhalten, welche nicht unter dem Verkaufsdruck zusammenbricht.

Frühe Investoren werden von Anfang an eingebunden. So lassen sich die PEPENODE-Coins bereits staken, um schon während des Vorverkaufs den Bestand zu maximieren, während die Dynamik des Projektes erhalten bleibt.

Ist PepeNode der beste Memecoin 2025?

Bei PepeNode handelt es sich um einen besonderen Memecoin, der sich durch seine Nützlichkeit auszeichnet, auch andere Memetoken wie Pepe und Fartcoin zu verdienen. Daher könnten auch die anderen Memecoin-Communities ein Interesse an PEPENODE entwickeln, da er auch die eigenen Projekte unterstützt, was Partnerschaften und mehr begünstigt.

Bemerkenswert ist, dass er noch in einer Phase gekauft werden kann, in der die Preise von erfolgreichen Kryptowährungen in der Regel deutlich unter den späteren Listungspreisen liegen. Da PepeNode nun auch seine Reichweite zunehmend steigert, kann das Momentum sogar noch einmal zunehmen.

Vermutlich hat dies auch populäre Influencer und Krypto-Medien auf das Projekt aufmerksam werden lassen. CryptoNews hat beispielsweise in einer Prognose erwähnt, dass der Coin um 1.000x steigen könnte. Der bekannte YouTuber Michael Wrubel hat PepeNode hingegen als den besten Memecoin des Jahres 2025 bezeichnet hat, den man jetzt kaufen kann.

So kaufen Sie den PEPENODE-Coin während des Presales

Aktuell können Sie den PEPENODE-Token über die Websites des Projektes erwerben. Diese akzeptiert ETH, BNB, USDT (ERC-20 und BEP-20) und Bankkarten. Für die Teilnahme an dem Vorverkauf wird die Nutzung der von WalletConnect ausgezeichneten Best Wallet empfohlen, die zu den führenden Lösungen gehört. In dieser ist der Presale auch unter der Rubrik "Upcoming Tokens" zu finden, in welcher die neusten Krypto-Presales nach einem Screeningprozess gelistet sind.

Sicherheitshalber wurde der Smart Contract von PepeNode von den Sicherheitsexperten von Coinsult auf Schwachstellen überprüft.

Lassen Sie sich keine kurstreibenden Neuigkeiten von PepeNode entgehen, indem Sie dem Projekt auf X und Telegram folgen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.