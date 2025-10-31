Nach den enttäuschenden Meta-Zahlen vom Vortag sorgen die Tech-Riesen für Erleichterung. Amazon und Apple überzeugen mit starken Quartalszahlen und optimistischen Prognosen. Doch die Vorsicht kehrt zurück - nahe der Rekordmarken sichern sich viele Anleger vor dem Wochenende ab. Der Oktober endet dennoch versöhnlich.Die Techgiganten Amazon und Apple haben mit ihren Quartalsberichten und Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung die Stimmung am US-Aktienmarkt am Freitag wieder etwas aufgehellt. Im ...

