DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 23.966 Punkte
DOW JONES--Die Singulus-Aktie ist am Freitag nachbörslich auf Handelsplattformen wie Tradegate und Lang & Schwarz rund 3 Prozent niedriger gestellt worden. Der Experte für Oberflächenbehandlung hatte am Abend Quartalszahlen vorgelegt, die bei Umsatz, Gewinn und Auftragseingang unter den Vorjahreswerten lagen.
=== XDAX* DAX Veränderung 21:25 Uhr 17.30 Uhr 23.966 23.958 +0,0% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
October 31, 2025 16:32 ET (20:32 GMT)
