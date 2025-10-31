Anzeige
Mehr »
Freitag, 31.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Attestation ist die Killer-App - Republic baut sie jetzt!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
31.10.2025 22:03 Uhr
144 Leser
Artikel bewerten:
(0)

NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 23.966 Punkte

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 23.966 Punkte

DOW JONES--Die Singulus-Aktie ist am Freitag nachbörslich auf Handelsplattformen wie Tradegate und Lang & Schwarz rund 3 Prozent niedriger gestellt worden. Der Experte für Oberflächenbehandlung hatte am Abend Quartalszahlen vorgelegt, die bei Umsatz, Gewinn und Auftragseingang unter den Vorjahreswerten lagen. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
21:25 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.966    23.958    +0,0% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 16:32 ET (20:32 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.