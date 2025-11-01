Nürnberg (ots) -Headhunting oblige - und zählt zu den vornehmsten sowie wertvollsten Tätigkeiten?Unbedingt, weil (https://www.labbe-cie.eu/fileadmin/user_upload/Focus/Labbe___Cie_Headhunting_oblige.pdf) die Besetzung von Spitzen- und Schlüsselpositionen mit fachlich geeigneten ebenso wie charakterlich integren Leistungsträgern zu den wesentlichen strategischen, den Erfolg von Unternehmen bestimmenden Business Cases zählt.Return on Character (RoC) als aufschlussreiche Kennziffer für UnternehmenserfolgSeit Jahren zeigen unsere Längsschnittstudien zum Thema Return on Character (RoC), zuletzt in einer umfassenden Studie (https://www.labbe-cie.eu/fileadmin/user_upload/Focus/Labbe___Cie_Besetzung_auf_C-Level_Vorabdruck_Juli_2024.pdf) aus dem Jahr 2024, dass der Unternehmenserfolg positiv korreliert mit der Charakterstärke der handelnden Akteure auf C-Level.Das Wesentliche ist prägnant: Erfolg erfordert kluge Köpfe mit integrem CharakterLabbé & Cie. (http://www.labbe-cie.de) zielt nun gemeinsam mit clyos | Swiss Institute for Character Science (https://clyos.ch/) auf die Evaluierung und Validierung der Charakterstärke, auf C-Level ebenso wie auf der Ebene der Leistungsträger unterhalb der Vorstands- bzw. Geschäftsführungsebene.Prioritäten richtig zu setzen und sich klar auszurichten - eine Frage der IntelligenzZiel ist es, Leistungspotenzial in Kombination mit Werteorientierung zu diagnostizieren, um wahrliche Leistungsträger zu erkennen und zu fördern, auch und insbesondere im Rahmen einer systematischen Top-Management-Nachfolge aus den eigenen Reihen (https://www.labbe-cie.eu/fileadmin/user_upload/Focus/Labbe___Cie._Nachfolge_aus_den_eigenen_Reihen.pdf).Über das UnternehmenLabbé & Cie. "genießt bei Entscheidern hinsichtlich der externen Besetzung von Positionen auf oberster Leitungs- sowie 1. und 2. Führungsebene einen exzellenten Ruf als ebenso diskret wie erfolgreich agierender Headhunter" (SZ) und "gilt als Premium Boutique bei der strategisch orientierten Besetzung von Schlüsselpositionen auf Top Management Ebene. Zu den Mandanten gehören Entscheider von Börsen- und Familienunternehmen" (F.A.Z.).Pressekontakt:Labbé & Cie. GmbHDr. Thomas KienleErlenstegenstr. 26D-90491 Nürnberg+49(0)911 | 37 65 65 0info(a)labbe-cie.deOriginal-Content von: Labbé & Cie. | Top Executive Search & Advisory | Aufsichtsrats- und Beiratsservices, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160870/6149284