Dogecoin-Kurs-Prognose: Steigt, aber Indikator zeigt große Gefahr an

Die steigenden Preise von vielen Kryptowährungen deuten auf ein besonders positives Umfeld hin, welches vor allem durch die letzte Zinssenkung angetrieben wird. Allerdings haben sich abseits des großen Optimismus bereits die nächsten Warnzeichen offenbart, die eine mögliche Enttäuschung für viele Investoren bedeuten könnte. Daher war heute auch ein bemerkenswerter Knick in den Charts zu erkennen. Ob es sich dabei um etwas Ernsteres handelt, wollen wir in der folgenden Dogecoin-Kurs-Prognose näher analysieren.

Kryptoinvestoren kommen zurück und kaufen wie wild

Schaut man heute einmal auf die Entwicklung des Krypto-Marktes, so konnte dieser seine Marktkapitalisierung um 3,01 % auf 3,7 Bio. USD steigern, während viele Kryptowährungen grüne Zahlen geschrieben haben. Angetrieben werden sie von dem Optimismus durch die lockere Geldpolitik, da erst am 29. Oktober von der Fed die letzte Zinssenkung um 25 Basispunkte erfolgte.

So stieg Bitcoin heute um 2,29 %, Ethereum um 4,56 %, XRP um 4,86 %, während es bei den Memecoins durchschnittlich 4,54 % waren. Somit konnten Sie sogar wieder stärker als der breite Krypto-Markt zulegen. So waren es bei Dogecoin 4,78 %, bei Shiba Inu 5,71 %, bei Pepe 4,37 % und bei Official Trump aufgrund der Utility-Ankündigung sogar 11,06 %.

Dogecoin-Chart | Quelle: Tradingview

Aber auch das Handelsvolumen des Krypto-Marktes hat wieder auf 170,26 Mrd. USD zugenommen, nachdem es vor der Zinssenkung auf 80 Mrd. USD gefallen war. Dennoch gibt es schon die ersten Warnzeichen, welche Anleger nicht außer Acht lassen sollten, wenn sie nicht nach der Party mit einem Kater aufwachen wollen.

Diese Warnzeichen sollten Dogecoin-Investoren beachten

Heute hat sich der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, zu Wort gemeldet. Er stimmte zwar der letzten Zinssenkung zu, jedoch unter Vorbehalt. Zudem wies er auch auf die Spannung der unterschiedlichen Mandate hin - der Preisstabilität und der maximalen Beschäftigung.

Wesentlich erschreckender für viele Investoren war hingegen, dass er erstmal mehr Fortschritt sehen wolle, bevor er sich mit weiteren Zinssenkungen wohlfühlen kann. Ebenso sei er froh über die Worte von Jerome Powell, da dieser erwähnte, dass die Reduktion im Dezember nicht sicher sei. Genau dies hat das Sentiment der Kryptoinvestoren noch einmal stark angeschlagen.

Schaut man einmal auf den Crypto Fear & Greed Index, so hat sich dieser vor der Zinssenkung in Erwartung an diese wieder bis in die neutrale Zone bewegt. Danach war hingegen nur noch ein steiler Abfall zu sehen, was vermutlich auf die Angst bezüglich einer nicht stattfindenden Fortführung der dovishen Geldpolitik zurückzuführen ist.

Crypto Fear & Greed Index | Quelle: Alternative.me

Derzeit werden Kryptowährungen wie Dogecoin von der Liquidität getrieben, zumal auch QT nun gestoppt werden soll. Daher könnte DOGE in der nächsten Zeit bis Jahresende auch schnell Kurse von 0,48 und sogar 0,74 USD erreichen.

Sollte hingegen die Inflationsrate steigen, mehr hawkishe Kommentare von der Fed kommen oder geopolitisch eskaliert werden, sind schnell wieder steilere Korrekturen bis auf 0,13 USD möglich. Ein schwacher Arbeitsmarkt, eine geringere Inflation und eine schwächere Wirtschaft sind hingegen eher bullisch, ebenso wie Entwicklungen der Dogecoin-L2s.

Dogecoin kann tief fallen und Maxi Doge hochsteigen

Mittlerweile gibt es in der Welt der Memecoins eine Vielzahl von Kandidaten, welche an die Spitze strebt. Jedoch ist kaum einer dafür so prädestiniert, wie der neue Shiba Inu Maxi Doge, welcher sich unentwegt mit Coaches, hartem Training und einem disziplinierten Mindset auf seinen großen Auftritt vorbereitet, während Dogecoin mehr zu einem verwöhnten Vierbeiner ohne wirkliche Sprungkraft wurde.

Dennoch hat DOGE noch immer aufgrund seines hohen Anstiegs theoretisch auch eine deutlich tiefere Fallhöhe. Im Unterschied dazu handelt es sich bei Maxi Doge noch um einen jungen aktiven Welpen, der auf eine niedrige Bewertung kommt und hoch hinaus zu denen Sternen will, da kann auch der Mond nicht mehr mithalten.

Maxi Doge verkörpert den Memecoin-Geist, der viele Trader antreibt, die auf der Suche nach lebensverändernden Rendite in kürzester Zeit sind. Dafür gehen sie teilweise auch hohe Risiken ein, um das zu erreichen, von dem die meisten träumen: finanzielle Freiheit und eine Absicherung gegenüber der Arbeitslosigkeit durch KIs und Roboter. Auf dieser Mission begeben sie sich auf eine wilde Achterbahn der Gefühle, welche ihren ganz besonderen Reiz hat.

Genau dieses Mindset kanalisiert auch Maxi Doge in sein Projekt und stattet es mit einem Narrativ aus, welches sich durch einen Kampfgeist und ein Gemeinschaftsgefühl auszeichnet, um gemeinsam mehr zu erreichen. Dafür wurde ein besonderer Pump-Plan aufgestellt, was für einen hervorragenden Masseaufbau sorgen kann.

Deshalb werden zunächst einmal tapfere und loyale Mitstreiter gesucht und die Unterstützer für ihre Hilfe mit MAXI-Coins belohnt, um somit für eine exzellente Pump-Dynamik zu sorgen. In dieser Hinsicht ist auch eine Geheimwaffe in Form von Futures mit Hebel von 1.000x geplant, um schneller an 100x und 1000x Gewinne gelangen zu können, sofern man die Volatilität dafür in Kauf nimmt und das Projekt ausreichend Momentum erhält.

Jeder Investor mit nur 1.000 USD kann somit 1 Mio. USD auf dem Markt bewegen, womit schon Anstiege um 10 % einem Gewinn von 100x entsprechen. Ebenso kann schon mit 1000 solcher Investoren eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. USD erreicht werden, was angesichts der großen Anzahl von Launches nicht viele Memecoins schaffen. Andere Memetoken-Communities bestehen hingegen aus mehr als 1 Mio. Personen, sodass er schnell die Spitze erstürmen könnte.

Noch steht der Vorverkauf von Maxi Doge hingegen erst bei 3,85 Mio. USD, was für Investoren noch ein besonders günstiger Einstiegspunkt ist. Allerdings wird der aktuelle Preis in Höhe von 0,0002655 USD nur noch für weniger als 7 Stunden erhältlich sein, weshalb sich Interessierte beeilen sollten, wenn sie nicht mehr zahlen wollen.

