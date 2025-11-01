AMD liefert ein News-Feuerwerk sondergleichen: Milliardenschwere Deals und neue Kooperationen treiben den Chip-Giganten auf neue Hochs. Im KI-Wettlauf hat AMD-Chefin Dr. Lisa Su ein starkes Ausrufezeichen gesetzt und TSI-USA-Leser profitieren direkt davon. Börsenexperte Tim Temp hatte das große Trendpotenzial des Chipherstellers erkannt und AMD bereits frühzeitig ins TSI-USA-Depot aufgenommen. Das Ergebnis: +77 Prozent Gewinn in nur wenigen Wochen. In der brandneuen TSI-USA-Ausgabe wartet bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär