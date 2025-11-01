AMD liefert ein News-Feuerwerk sondergleichen: Milliardenschwere Deals und neue Kooperationen treiben den Chip-Giganten auf neue Hochs. Im KI-Wettlauf hat AMD-Chefin Dr. Lisa Su ein starkes Ausrufezeichen gesetzt und TSI-USA-Leser profitieren direkt davon. Börsenexperte Tim Temp hatte das große Trendpotenzial des Chipherstellers erkannt und AMD bereits frühzeitig ins TSI-USA-Depot aufgenommen. Das Ergebnis: +77 Prozent Gewinn in nur wenigen Wochen. In der brandneuen TSI-USA-Ausgabe wartet bereits ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.