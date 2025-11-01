Ein Schockstart in die Woche für Kontron-Aktionäre: Die Aktie des im SDAX gelisteten österreichischen IT-Unternehmens geriet zu Wochenbeginn kräftig unter Druck. Schon am Montag bröckelten die Kurse, doch am Dienstag folgte der große Absturz - knapp -15% an nur einem Tag. Seither erholen sich die Kurse. Sehen wir hier gerade eine perfekte Einstiegschance? Die Frage nach dem "Warum"? Zunächst rätselten Marktteilnehmer über die Ursache des Einbruchs. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.