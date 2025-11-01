Infrastrukturprojekte erfordern Expertise in Tief- und Tunnelbau

Anzeige / Werbung

Insbesondere in Osteuropa besteht im Bereich Infrastruktur erheblicher Investitionsbedarf. Der geplante Zentralflughafen Warschau ist derzeit eines der größten Bauvorhaben in Polen. Er soll bis Anfang der 2030er-Jahre ein wichtiges zentrales Verkehrsdrehkreuz in Mitteleuropa werden.

Der Centralny Port Komunikacyjny (CPK) entsteht rund 40 Kilometer westlich von Warschau bei Baranów und wird nach Fertigstellung jährlich bis zu 40 Millionen Passagiere abfertigen können - mit späterer Erweiterung auf bis zu 100 Millionen. Neben dem Flughafen umfasst das Projekt ein Verkehrsnetz aus Hochgeschwindigkeitsbahnen und Autobahnen, das Warschau, Lódz und weitere Städte und Regionen Polens miteinander verbindet. Die staatliche Projektgesellschaft CPK Sp. z o.o. koordiniert die Bauarbeiten, an denen internationale Firmen beteiligt sind, darunter auch die PORR Group (ISIN: AT0000609607).

Die PORR baut längsten Eisenbahntunnel Polens

Ende Juni meldete der österreichische Baukonzern, dass man den Auftrag zum Bau des längsten und breitesten Eisenbahntunnels Polens bei Lódz erhalten hat. Der Auftragswert beläuft sich auf mehr als 400 Mio. Euro, wobei eine Projektdauer von 48 Monaten vereinbart wurde. Der zweigleisige Tunnel über eine Länge von 4,6 km soll in beide Richtungen Zug-Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h ermöglichen. Bei dem technologisch anspruchsvollen Projekt kommt eine 3.200 Tonnen schwere Tunnelbohrmaschine mit einem Schneidrad von 14 m Durchmesser zum Einsatz. Zudem wird in Polen erstmals die von der PORR entwickelte und patentierte Technologie "Slab Track Austria" verwendet. Diese Gleistechnik zeichnet sich durch ihre hohe Lebensdauer, Stabilität und Gleisgenauigkeit aus und weist zudem einen niedrigen Wartungsaufwand und geringere Belastungen durch Erschütterungen und Lärm aus.

Wichtig zu wissen: Der Auftrag umfasst neben dem Tunnel selbst auch die zugehörige betriebliche Infrastruktur, einschließlich der Schächte inkl. der Bahntrasse. Im Rahmen des Projekts errichtet die PORR fünf Versorgungsschächte entlang der Tunnelstrecke sowie die Innenschalen des Start- und Zielschachts, die aktuell im Zuge eines separaten Auftrags entstehen. Darüber hinaus wird der Tunnel mit umfassender bahntechnischer Ausstattung versehen - darunter Wasser- und Abwassersysteme, elektrische Anlagen, Telekommunikationseinrichtungen und Brandschutz. Zum Leistungsumfang gehören außerdem Straßenbauarbeiten und die Erschließung des Umfelds rund um die Schachtstandorte - sozusagen die notwendige Mikro-Infrastruktur für das Mega-Infrastrukturprojekt.

Flughafenterminal: Auftragsvergabe steht 2026 an

Der Zentralflughafen Warschau gilt als strategisch wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung, den internationalen Warenverkehr und die Integration Polens in das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz. Insgesamt rechnet man für das gesamte Infrastrukturprojekt mit Kosten in Höhe von über 30 Mrd. Euro. Im kommenden Jahr soll der Auftrag für den Bau des Flughafenterminals vergeben werden, um den sich insgesamt fünf Konsortien beworben haben, darunter auch die PORR.

