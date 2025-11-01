Michael Burry sitzt aktuell auf einem massiven Cashberg in Zeiten sinkender Zinsen. Diese Aktien könnten jetzt eine perfekte Ergänzung für das Portfolio des Big Short Investors sein. Mit Blick auf die 13F-Filings von Michael Burry wird deutlich: Durch das immer geringere investierte Kapital seines Family-Offices Scion Asset Management dürfte der ehemalige Hedgefonds-Manager wohl auf einem riesigen Cashberg in dreistelliger Millionenhöhe sitzen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE