Gegen diese Aktien wird besonders stark gewettet. Entweder die Titel explodieren wie Beyond Meat kürzlich oder es folgt vermutlich irgendwann der endgültige Crash. Kürzlich ist die Aktie von Beyond Meat massiv explodiert und stieg von 0,40 US$ auf fast 4,00 US$. Dies ist einem Short Squeeze zuzuschreiben, denn zuvor war das Papier extrem stark leerverkauft worden. Dies zeigt deutlich, dass sich bei solchen Werten nicht nur Risiken, sondern auch Chancen ...

