Die Aktie des Bitcoin-Treasury-Firma Strategy hat am Freitag ein kleines Lebenszeichen gesendet. Nach dem jüngsten Kursrutsch zogen die Notierungen als zweitbester Nasdaq 100-Wert um mehr als +7% an. Was steckt hinter der Erholungsrallye und wie nachhaltig ist diese? Woher kommt der Milliardengewinn? Die Holdingesellschaft hat am Vorabend ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht und dabei deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Während ...

