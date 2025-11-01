ZenaTech bringt KI-Drohnen-Innovation nach Louisiana

Anzeige / Werbung

ZenaTech Inc. (Nasdaq: ZENA), ein aufstrebender Anbieter von Hightech-Lösungen mit Fokus auf KI-gesteuerte Drohnen und Quantencomputing, verankert seinen wachstumsstarken Geschäftsbereich Zena AI künftig im Süden der USA. Wie das Unternehmen mitteilt, wird Baton Rouge, die Hauptstadt des Bundesstaats Louisiana, neuer Sitz von Zena AI - dem auf künstliche Intelligenz spezialisierten Tochterunternehmen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung fortschrittlicher Drohnentechnologien für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen in den USA. Hierzu wurde bereits ein Pachtvertrag für ein abgesichertes Bürogebäude im Zentrum der Stadt abgeschlossen. Noch bis zum Jahresende soll das Team um bis zu acht Spezialisten für KI-Software und Technik verstärkt werden.

Standortwahl mit strategischer Weitsicht

Die Entscheidung für Baton Rouge ist kein Zufall. Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech, unterstreicht das Potenzial des neuen Standorts: Die Wahl von Baton Rouge als US-Zentrum für Zena AI wird unsere Forschungs- und Entwicklungsinitiativen zur Förderung der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Drohnentechnologien der nächsten Generation für Verteidigung und innere Sicherheit beschleunigen. Die Stadt bietet eine Kombination aus technologischem Wachstum, hervorragender Infrastruktur, Anbindung an die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie Zugang zu hochqualifizierten Technikern und Forschungseinrichtungen - ideale Voraussetzungen für ein Unternehmen mit Ambitionen im Bereich Quanten- und KI-Innovationen.

Multidisziplinäres Team für ISR-Drohnenlösungen

Im neuen Zentrum in Baton Rouge soll ein interdisziplinäres Entwicklerteam aufgebaut werden, das die KI-basierten Drohnenplattformen für ISR-Anwendungen - also Inspektion, Überwachung und Aufklärung - weiter vorantreibt. Ziel ist es, die technologischen Kapazitäten im Bereich Drohnenintelligenz massiv auszubauen und den Talentepool des Unternehmens um führende amerikanische KI-Experten und Ingenieure zu erweitern.

Autonome Systeme für den operativen Einsatz

Zena AI plant, in Baton Rouge eine ganze Reihe moderner Drohnenanwendungen für militärische und sicherheitsrelevante Einsatzszenarien zu entwickeln. Dazu gehören autonome Navigationslösungen, die Steuerung von Schwarmdrohnen, Echtzeit-Entscheidungsunterstützung sowie intuitive Bedienkonzepte wie App- oder Sprachsteuerung. Im Zentrum der Arbeiten steht auch das Projekt Eagle Eye - eine Initiative, die Künstliche Intelligenz, historische und Echtzeitdaten sowie Quantencomputing verbindet, um im Einsatz schnellere Entscheidungen und eine höhere operative Effizienz zu ermöglichen.

Im Einklang mit der US-KI-Strategie

Mit diesen Projekten positioniert sich ZenaTech strategisch innerhalb der nationalen Technologieoffensive der USA. Die Aktivitäten von Zena AI stehen im Einklang mit dem KI-Aktionsplan des Weißen Hauses sowie den drei jüngst veröffentlichten Executive Orders vom 23. Juli 2025. Diese setzen klare Prioritäten: die Förderung inländischer KI-Innovation, der gezielte Ausbau technologischer Infrastruktur und der Einsatz von ideologisch neutraler KI im Sicherheitsbereich.

ZenaTech greift diesen Kurs auf und schafft mit der neuen Einrichtung in Louisiana eine technologische Drehscheibe für die KI-gestützte Drohnenzukunft Amerikas.

