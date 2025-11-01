Was mir auffällt: Die Börsen trotzen der schlechten Stimmung in der Wirtschaft. Dass mit den ersten herbstlichen Quartalsberichten die Aussichten für das Jahresende zumindest nicht eingetrübt werden, hebt sicherlich die Chance, dass nicht nur der Performanceindex ATX TR, sondern auch der Kursindex ATX heuer mit einem Rekordkurs schließt.Die Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International AG zeigen seit Jahresbeginn Stärke. Starke Zahlen zum ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.