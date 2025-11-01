Die öffentliche Debatte über KI wird von Modellen wie GPT-5 dominiert. Doch in der realen Wirtschaft findet eine stille Implementierung statt, die ganz anders aussieht. Während medial über Künstliche Allgemeine Intelligenz (AGI) und die kognitiven Höchstleistungen von "Frontier Models' diskutiert wird, verfolgen Unternehmen in der Praxis eine deutlich pragmatischere Strategie. Modelle von OpenAI, Anthropic, oder Google brechen zwar Rekorde in Tests, ...

