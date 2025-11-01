Gerade hat der US-Konzern Lockheed Martin in Zusammenarbeit mit der NASA den ersten Flug seines Überschall-Flugzeugs X-59 erfolgreich abgeschlossen - wenn auch ziemlich langsam. Der etwas verrückt anmutende, besonders leise Jet soll den Weg für schnellere kommerzielle Flugreisen ebnen und könnte in ein paar Jahren eine neue Concorde werden. Mit einer Verspätung von fast drei Jahren hat die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA am vergangenen Dienstag ihren experimentellen Prototyp für ein Überschall-Passagierflugzeug ...

