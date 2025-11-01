Solaris hat einen Vertrag mit dem dänischen ÖPNV-Unternehmen AarBus aus Aarhus über die Lieferung von 50 elektrischen Gelenkbussen unterzeichnet. Die Vereinbarung beinhaltet auch die Option für 36 weitere Fahrzeuge. Die Auslieferungen sollen 2027 beginnen. Das Verkehrsunternehmen der zweitgrößten dänischen Stadt hat sich für den Urbino 18 electric von Solaris entschieden. Die neuen Elektrobusse für Aarhus sollen jeweils Batterien mit einer Kapazität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
